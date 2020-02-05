Более 20 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

В аэропортах Москвы задержали и отменили 23 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».

По данным на 5.27 по мск, во Внуково задержано четыре рейса.

В Домодедово задержали восемь рейсов и девять — отменили.

Кроме того, два рейса задержано в Шереметьево.