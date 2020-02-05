Обвиняемая в гибели 12 человек при пожаре под Томском китаянка обжаловала арест

В томский суд направлена жалоба на арест гражданки Китая Сунь Аньни, директора ООО «Грин Вуд», 12 сотрудников которого погибли при пожаре. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

Уточняется, что поступила жалоба от адвокатов обвиняемой на решение суда об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей.

21 января в одноэтажном деревянном здании в поселке Причулымский Томской области произошел пожар, в котором погибли 11 граждан Узбекистана и одна россиянка. Здание арендовало «Грин Вуд».

По факту произошедшего СК возбудило уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».