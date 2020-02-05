Власти Украины уличены в фальсификации переписи населения

В общественной организации «Украинский центр общественных данных» заявили, что электронная перепись населения страны, проведенная в конце января, была сделана умножением на 0,888 цифр Государственной службы статистики, сообщается на сайте организации.

Уточняется, что эксперты использовали в расчетах файл «Оценка имеющегося населения Украины» в Telegram-канале министра Дмитрия Дубилета, который провел данную перепись.

Эксперты сравнили данные о поле и возрасте населения они с информацией Госслужбы статистики и отметили, что в каждой возрастной группе приблизительно одинаковое соотношение.

Тогда специалисты воссоздали применение коэффициента 0,888 к данным Госкомстата, сгенерировав с практически 100-процентной точностью данные, опубликованные Дубилетом.

В конце января Дубилет представил результаты пробной переписи, согласной которой численность населения Украины сократилась с 2001 года на 11,45 млн — до 37 млн человек.

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