Клиент фитнес-клуба в Петербурге скончался во время занятий

В Санкт-Петербурге один из клиентов фитнес-клуба скончался во время посещения занятий. Об этом сообщает РЕН.

Отмечается, что инцидент произошел в заведении на Варшавской улице.

Уточняется, что врачи спорткомплекса попытали реанимировать мужчину, однако спасти его не удалось.

По данным СМИ, у клиента фитнес-клуба случилась клиническая смерть.

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