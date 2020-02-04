Затраты на борьбу с коронавирусом оценили в ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценила затраты на борьбу с эпидемией нового типа коронавируса 2019-nCov. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что для борьбы с распространение вируса потребуется около $61,5 млн в ближайшие три месяца.

Так больше всего затрат уйдет на оценку готовности стран к эпидемии и их оперативного вмешательства — $45 млн. Еще $12 млн будет затрачено на быстрое установление международной координации операций по борьбе с распространением коронавируса.

Кроме того, меньше всего, а именно $4,5 млн уйдет на на исследования и инновации.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, вирусом заразились 20 697 человек, 427 человек погибли.

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