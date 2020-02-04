Ливни вызвали сход лавины и оползней в Сочи

В Сочи обильные осадки вызвали сход лавины и оползня. Об этом сообщается на сайте администрации.

Отмечается, что выпавшие осадки превысили среднемесячную норму.

Как сообщается на сайте, наиболее сложная ситуация в Лазаревском районе. там за сутки выпало 66 мм осадков, из-за чего сошли оползни и в некоторых местах были повалены деревья.

Уточняется, что на горнолыжных курортах был проведен принудительный спуск лавин, а именно 2,5 тыс. кубических метров снега.

Жителей Сочи предупредили об усилении ветра до 20 м/с. Туристов попросили воздержаться от выхода в горы. Данные о пострадавших в результате природной стихии не приводятся.