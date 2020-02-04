Чеченского блогера убили во Франции
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Во Франции в отеле Лилля было найдено тело чеченского блогера Имрана Алиева более известного под псевдонимом Мансур Старый. Об этом сообщает Le Monde.
Отмечается, что его тело было найдено в номере отеля Coq Hardi. На утро его со следами ножевых ранений обнаружили сотрудники отеля.
Номер был снят на одну ночь на двоих. Второй посетитель отеля является главным подозреваемым в деле.
Уточняется, Алиев выступал в критикой в адрес ситуации в Чечне. По данным издания, произошедшее может осложнить отношения между Москвой и Парижем.
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