Стрелков отказывается признать вину по делу о сбитом в Донбассе Boeing

Один из экс-лидеров ополчения Донбасса Игорь Гиркин (Стрелков), который проходит по делу МН17, не признает свою вину по предъявленному обвинению, передает «Интерфакс».

Стрелков считает, что люди, которые предъявляют ему обвинения не имеют на это право.

«Я не признаю предъявленного обвинения», — добавил он.

Также он отметил, что не готов давать показания по делу, даже если бы его доставили на допрос насильно.

Малайзийский Boeing, который направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. Все находящиеся на борту 298 человек погибли. Украина обвинила в катастрофе ополченцев.

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