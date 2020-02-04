Поклонская заступилась за автомобильные номера с числом 666

Депутат Госдумы и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская попросила не критиковать машины с числом 666. Она поговорила с богословами и рассказала в Facebook, почему не стоит бояться цифр и штрихкодов.

Депутат отметила, что некоторые люди, пересмотрев «Битвы экстрасенсов» или начитавшись страшилок, связывают числа на номерах машин и православие.

«Погодите махать шашкой!... К православию это не имеет никакого отношения!» — подчеркнула она.

Число 666 упоминается 4 раза на страницах Священного Писания и только один раз — в этом страшном значении, рассказала Поклонская.

«Это число не имеет никакого значения. Не в числах кроется зло. Даже в самой Библии есть страница под номером 666 — никто же ее не вырывает из Книги», — добавила депутат.

Она отметила, что, если люди видят на дорогах автомобили с цифрами 333 или 777 — это не значит, что на них «сойдет благодать».

«Эта история с автомобильными номерами выглядит провокацией», — заключила Поклонская.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Эксклюзивные кадры с Поклонской в новом образе

— В Екатеринбургской епархии возмутились новым автономерам с кодом 666

— Автомобильным номерам прибавят цифр