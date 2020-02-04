Минздрав поддержал запрет на курение в коммунальных квартирах

Минздрав России поддержал инициативу депутатов о запрете курения в общих помещениях коммунальных квартир, таких как кухни, коридоры и санузлы. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что мера направлена на защиту граждан от табачного дыма. На данный момент в России запрещено курить на лестничных площадках и в лифтах многоквартирных домов.

Отзывы по новому законопроекту правительство и комитеты Госдумы должны предоставить до 18 февраля. Минздрав выступает основным исполнителем по подготовке проекта отзыва правительства на этот документ.

Ответственным за законопроект является комитет Госдумы по охране здоровья, который уже рекомендовал включить документ в примерную программу работы нижней палаты на весеннюю сессию.

Ранее депутаты Госдумы внесли на рассмотрение законопроект, запрещающий курить в коммунальных квартирах.

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