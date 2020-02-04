Российские клиники сообщили о дефиците лекарств для лечения рака у детей

В российских клиниках заканчиваются запасы необходимых и эффективных препаратов для лечения рака у детей. Об этом пишут «Известия».

По словам директора Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, профессора Алексея Масчана, самая большая проблема наблюдается с онкаспаром и цитарабином, которые применяются при терапии лейкозов.

Отмечается, что несмотря на наличие российских аналогов, нужны именно оригиналы, поскольку дженерики не всем подходят и помогают.

Так, в России существует единственный аналог окнаспара, который называется «Веро-Аспарагиназа», однако у него низкая активность.

«Из-за этого количество рецидивов заболевания лимфобластным лейкозом в последние два года в России выросло с 4 до 15%», — добавил Масчан.

Что касается цитарабина, отечественные производители есть, однако его изготавливают в количествах, формах и дозировках, которые подойдут не всем. При этом без цитарабина многие пациенты просто не имеют шанса выжить.

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