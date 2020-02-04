Московский рынок «Садовод» ввел карантин для всех граждан КНР из-за коронавируса

Московский рынок «Садовод» ввел карантин для всех граждан Китая из-за угрозы распространения нового типа коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу рынка.

Так, карантин обязателен для всех граждан КНР, которые вернулись в Россию с родины после новогодних каникул.

Кроме того, рынок закупил тепловизоры, которые ежедневно измеряют температуру у всех сотрудников, арендаторов и продавцов.

При этом весь «Садовод» на карантин из-за коронавируса закрывать не плинтуется, поскольку «в настоящее время рано говорить даже о превышении эпидемиологического порога».

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV.

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