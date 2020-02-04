Московский рынок «Садовод» ввел карантин для всех граждан КНР из-за коронавируса

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Торговцы из Китая на рынке «Садовод» после закрытия Черкизовского рынка, 13 июля 2009... Торговцы из Китая на рынке «Садовод» после закрытия Черкизовского рынка, 13 июля 2009...
Торговцы из Китая на рынке «Садовод» после закрытия Черкизовского рынка, 13 июля 2009...
Михаил Фомичев/РИА «Новости»

Московский рынок «Садовод» ввел карантин для всех граждан Китая из-за угрозы распространения нового типа коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу рынка.

Так, карантин обязателен для всех граждан КНР, которые вернулись в Россию с родины после новогодних каникул.

Кроме того, рынок закупил тепловизоры, которые ежедневно измеряют температуру у всех сотрудников, арендаторов и продавцов.

При этом весь «Садовод» на карантин из-за коронавируса закрывать не плинтуется, поскольку «в настоящее время рано говорить даже о превышении эпидемиологического порога».

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV.

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