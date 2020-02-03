СК возбудил дело против убившего педофила уфимца

Следователи возбудили уголовное дело против жителя Уфы, который до смерти избил 54-летнего педофила. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления СК России по Башкирии.

Поясняется, что к подозреваемому обратился 14-летний мальчик, который попросил помочь ему и его сверстнику в связи с тем, что неизвестный мужчина совершил в отношении них развратные действия.

Тогда, мужчина избил обидчика подростков руками и палкой, в результате чего тот умер в машине скорой помощи.

По данным следствия, избитый мужчина действительно оказался педофилом-рецидивистом.

При этом против вступившегося за детей уфимца возбудили дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего».