ИГ* взяло на себя ответственность за атаку на прохожих в Лондоне

Террористическая группировка «Исламское государство» (организация запрещена в России) (ИГ) заявило о своей причастности к атаке на юге Лондона. Об этом сообщает агентство Reuters.

В воскресенье, 2 февраля, неизвестный напал на прохожих с ножом на юге британской столицы в районе Стретем. Полиции удалось его ликвидировать. В результате атаки злоумышленник ранил троих человек. Позже правоохранители выяснили, что мужчина отсидел срок за терроризм и распространение экстремистских материалов.

Согласно данным агентства, нападавший был одним из боевиков ИГ.

«Исламское государство» (ИГ)* — международная террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации и ряда государств.

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