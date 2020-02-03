В Екатеринбургской епархии возмутились новым автономерам с кодом 666

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В Епархиальном совете Екатеринбургской епархии в разговоре с «Газетой.Ru» возмутились проектом МВД по внесению изменений в ведомственный приказ №766 2017 года «О государственных регистрационных знаках транспортных средств».

Согласно этому нововведению, в Свердловской области можно будет получить автомобильный номер с кодом 666. Ранее в регионе действовали коды 66 и 96.

«Они плохо подумали прежде, чем такое предлагать. Этот проект вызывает лишь улыбку, потому что даже на уровне проекта его инициаторы не смогли нормально подготовить изменения. Как они могут не придать этому значение. Авторы проекта, что — масса примитивная, которая не понимает последствия? Прежде, чем выходить с какими-то инициативами, надо включать голову и советоваться, как указано в Священном Писании», — подчеркнул секретарь совета игумен Вениамин Райников в разговоре с «Газетой.Ru».

Ранее МВД опубликовало проект изменений в приказ «О государственных регистрационных знаках транспортных средств», согласно которому в автомобильных номерах могут появиться дополнительные цифры.

В христианстве число 666 считается «числом зверя». Три шестерки часто используются как элемент сатанинской атрибутики.

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