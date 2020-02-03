Мишустин заявил о депортации иностранцев с коронавирусом из РФ

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что меры против распространения коронавируса предусматривает депортацию иностранцев с коронавирусом из РФ. ОБ этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, коронавирус добавлен в перечень особо опасных заболеваний, что позволит «осуществлять депортацию иностранных граждан», если у них будет выявлен коронавирус нового типа. Также это дает возможность вводить специальные ограничительные меры, в том числе --«изоляцию и карантин».

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, от него погиб уже 361 человек.

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