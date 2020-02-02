Пять рабочих пострадали при обрушении строительных лесов в Дагестане
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Пять человек пострадали в результате обрушения строительных лесов в Дербенте, Дагестан. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
По данным источника, обрушение произошло во время проведения строительных работ в новостроящемся десятиэтажном доме.
Четверо пострадавших госпитализированы, еще одному оказана медицинская помощь на месте.
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