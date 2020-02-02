Володин рассказал об одном из самых кровопролитных сражений ВОВ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин высказался об одном из самых кровопролитных сражений Второй мировой войны — Сталинградской битве, передает РИА «Новости».

Слова восхищения мужеством и силой духа защитников Сталинграда прозвучали из его уст 2 февраля — в день разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве в 1943 году.

Он отметил, что считает сражение одним из самых кровопролитных, ведь в битве погибли около полумиллиона советских солдат и офицеров. Армия сражалась и смогла не допустить осуществления планов нацисткой Германии, что переломило ход всей войны и позволило приблизить Великую Победу.

«Подвиг стоявших насмерть защитников Сталинграда разрушили планы нацистской Германии... приблизив Великую Победу, освобождение Европы», — подчеркнул он.

По мнению Володина, предки не забудут этот подвиг.

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