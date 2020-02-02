Вакансия «обнимателя» поросят появилась в США

Американский приют открыл вакансию для волонтеров, которые будут помогать «социализироваться» поросятам. Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что в обязанности входят обнимания с животными, почесывание, а также кормление печеньем.

Владельцы приюта считают, что появление такого волонтера позволит свиньям привыкнуть к людям, а также подготовиться к тому, что у них появятся новые хозяева.

Пользователи социальных сетей неравнодушно отреагировали на объявления приюта. «Я бы взял отпуск, чтобы приехать и погладить свиней», — написал один из пользователей.