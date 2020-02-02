Число зараженных коронавирусом в Германии возросло
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В Германии увеличилось число зараженных новым типом коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что у еще одного жителя Баварии был обнаружен коронавирус. Таким образом, количество зараженных возросло до восьми человек.
Уточняется, что вирус был обнаружен у 33-летнего жителя Мюнхена. Он также является сотрудником фирмы, где работали еще шестеро зараженных.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания оказался новый тип коронавируса 2019-nCoV.
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