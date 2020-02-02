Число зараженных коронавирусом в Германии возросло

В Германии увеличилось число зараженных новым типом коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что у еще одного жителя Баварии был обнаружен коронавирус. Таким образом, количество зараженных возросло до восьми человек.

Уточняется, что вирус был обнаружен у 33-летнего жителя Мюнхена. Он также является сотрудником фирмы, где работали еще шестеро зараженных.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания оказался новый тип коронавируса 2019-nCoV.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: — Число заболевших коронавирусом в Китае составляет почти 14,5 тысяч человек

— Вирусный контроль: Россия ограничивает сообщение с Китаем

— Лекарства нет: грядет пик распространения коронавируса