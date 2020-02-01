Bild: Москва не дала разрешение на посадку самолета Германии из Уханя

Москва не дала разрешение на промежуточную посадку немецкого самолета Airbus A310, который эвакуировал граждан из китайской провинции Ухань. Об этом пишет Bild.

Так, 31 января, воздушное судно вылетело в Ухань, где находится эпицентр распространения коронавируса, для эвакуации граждан Германии. На обратном пути самолет должен был приземлиться в Москве и осуществить дозаправку, а также сменить членов экипажа, которые прибыли в российскую столицу 30 января.

Согласно данным издания, на борту авиалайнера находились 144 пассажиров, из них — 108 немцы, 34 китайцы, и по одному из Болгарии и США.

По словам командира министерства обороны ФРГ, полковника Даниэля Дракена, Россия разрешила совершить полет над территорией, однако запрос о посадке в Москве был отклонен, ссылаясь на недостаточную пропускную способность на земле.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, коронавирусом нового типа заражены более 11 тысяч человек. На данный момент из-за него умерли 259 человек, а еще 275 — вылечились.

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