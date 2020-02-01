Объявлена столица «Тотального диктанта» в 2020 году

Столицей «Тотального диктанта» в 2020 году объявили Санкт-Петербург, передает ТАСС.

Также отмечается, что главная площадка будет организована в Зимнем дворце на 500 мест.

Кроме того, 1 апреля планируется провести шествие за грамотность.

По данным агентства, в Петербурге диктовать один из фрагментов своих произведений участникам акции будет писатель и автор текста «Тотального диктанта» Андрей Геласимов.

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