В Перми семь детей госпитализировали после отравления хлоркой в бассейне
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Семь детей госпитализировали после отравления, по предварительной информации, хлоркой, в бассейне сауны в Перми. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу городской службы скорой помощи.
Уточняется, что инцидент произошел в сауне на улице Карпинского.
Всего пострадали 13 человек, из них пять взрослых и восемь детей, семь из них госпитализировали.
«По предварительной информации, причиной отравления послужило неблагоприятное действие хлорсодержащих веществ», — добавили в пресс-службе.
На данный момент диагнозы уточняются в стационаре, дети получают всю необходимую помощь.