В Перми семь детей госпитализировали после отравления хлоркой в бассейне

Семь детей госпитализировали после отравления, по предварительной информации, хлоркой, в бассейне сауны в Перми. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу городской службы скорой помощи.

Уточняется, что инцидент произошел в сауне на улице Карпинского.

Всего пострадали 13 человек, из них пять взрослых и восемь детей, семь из них госпитализировали.

«По предварительной информации, причиной отравления послужило неблагоприятное действие хлорсодержащих веществ», — добавили в пресс-службе.

На данный момент диагнозы уточняются в стационаре, дети получают всю необходимую помощь.