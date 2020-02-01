Путин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

Российский президент Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 11-й годовщиной интронизации. Соответствующий документ размещен на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что он и все общество заметило за эти годы подвижническую работу патриарха.

«Большое вам спасибо за все: за любовь и к вере, и к Отечеству. Поздравляю вас!» — сказал Путин.

Его святейшество, в свою очередь, выразил благодарность президенту и отметил, что сам он должен служить Богу и заботиться о духовном состоянии людей.

Он также поблагодарил Путина за то, что в стране «служение церкви идет рука об руку со многими государственными учреждениями».