В Приморье через пункты пропуска эвакуировали 58 граждан РФ из КНР
В Приморском крае через три автомобильных пункта пропуска эвакуировали 58 граждан РФ из Китайской Народной Республики, где бушует новый вид пневмонии, названный коронавирусом. Об этом пресс-служба правительства региона.
Отмечается, что все вернувшиеся домой россияне прошли медицинский осмотр, а машины обязательно проходят дезинфекцию.
Известно, что следующие автобусы совершат эвакуацию 2 февраля от пунктов пропуска Полтавка и Пограничный в 10.00 по китайскому времени.
В настоящее время более 100 находящихся в Китае россиян изъявили желание немедленно вернуться в Россию.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, в Китае заражены коронавирусом нового типа более 11 тысяч человек. На данный момент из-за него умерли 259 человек, а еще 245 — вылечились.
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