В Каире приговорили к смертной казни 37 боевиков за попытку убийства главы МВД

Уголовный суд Каира приговорил 37 боевиков террористической группировки «Бейт Ансар аль-Макдис» (запрещена в РФ) к смертному приговору за совершение 54 преступлений, в том числе попытку убийства главы МВД. Об этом сообщает газета al-Masry al-Youm.

Как отмечается, возглавлял группировку Хишам Ашмауи, который позже присоединился к международной террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России).

Изначально в деле фигурировали 208 человек, однако приговор был вынесен в отношении 37.

Согласно законодательству Египта, дело в дальнейшем рассмотрит муфтий страны Шауки Аллям, он вынесет вердикт по вопросу смертной казни согласно шариату (свод исламских законов).

Заседание с оглашением окончательного приговора назначено на 2 марта 2020 года.

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