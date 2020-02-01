В Крыму хотят скорректировать подходы к изучению ВОВ
Общественная палата Крыма приняла резолюцию с рекомендациями по улучшению подходов к преподаванию истории Великой Отечественной войны в учебных заведениях, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу палаты Григория Иоффе.
Резолюция была принята по итогам круглого стола с участием представителей научного сообщества. В документе сформулированы рекомендации Министерству образования и руководителям учебных заведений, отметил Иоффе.
На данный момент в России на изучение истории отводится недостаточное количество учебных часов, в ходе изучения предмета обещающиеся не получают четкого представления о ролях участников войны, подчеркнул глава Общественной палаты Крыма.
По его словам, подрастающее поколение не владеет историческими фактам, что может привести к процветанию фальсификации.
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