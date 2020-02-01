Психологи выяснили, что симпатия помогает женщинам эффективнее работать
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Психологам в ходе эксперимента удалось выяснить, что симпатия помогает женщинам эффективнее работать. Об этом сообщает The Economic Yournal.
Специалисты разделили участников на несколько групп: женскую, смешанную, мужскую. Необходимо было выполнить командную работу.
Как оказалось, в той из них, где женщины не питали симпатии участникам, эффективность была самой низкой.
При этом в мужской группе даже при полном отсутствии симпатии общение продолжалось на нормальном уровне, а продуктивность деятельности не снизилась.
Высокие результаты были зафиксированы в смешанной группе.
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