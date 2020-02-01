Минздрав: коронавируса нет у близких пациентов в Тюменской области и Забайкалье
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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что коронавирус не обнаружили у близких двоих заболевших пациентов в Тюменской области и Забайкальском крае, передает ТАСС.
По его словам, в настоящее время терапия по лечению заболевания идет в полном режиме.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, в Китае заражены коронавирусом нового типа 11821 человек. На данный момент из-за него умерли 259 человек, а еще 245 — вылечились.
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