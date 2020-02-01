Вылечившаяся от коронавируса пациентка рассказала о течении болезни

<img src="//img.gazeta.ru/files3/496/12928496/2020-01-25T002716Z_802393441_RC2OME97N601_RTRMADP_3_CHINA-HEALTH-pic905-895x505-35014.jpg">

Женщина, излечившаяся от коронавируса нового типа, рассказала о течении болезни и своем выздоровлении. Ее рассказ опубликован агентством Синьхуа.

44-летняя китаянка была госпитализирована в народную больницу уезда Ушань провинции Чунцин, сразу после возвращения из города Ухань. Через шесть дней она была переведена в центральную больницу, где ей диагностировали пневмонию, вызванную новым типом коронавируса.

Для лечения пациентки использовались противовирусные и противоинфекционные препараты,а также методы традиционной китайской медицины. В последние несколько дней ее состояние улучшилось, женщину выписали из больницы.

Пациента посоветовала не пренебрегать мерами защиты, носить медицинскую маску и мыть руки, а также обращаться в больницу при первых симптомах заболевания.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, в Китае заражены коронавирусом нового типа 11821 человек. На данный момент из-за него умерли 259 человек, а еще 245 — вылечились.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Число жертв нового коронавируса в Китае за сутки увеличилось на 46 человек

— Названо число россиян в Ухане и провинции Хубэй

— Первые зараженные коронавирусом на территории РФ являются гражданами Китая