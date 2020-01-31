Возможные сроки появления вакцины от коронавируса назвали в Госдуме

Член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров сообщил, что вакцина от коронавируса появится в течение нескольких месяцев после выявления штамма, передает РИА «Новости».

Петров пояснил, что вакцин от вирусов РНК-группы в России «достаточно», поэтому, по его мнению, небольшая модификация вакцины позволит создать необходимую в течение несколько месяцев.

Штамм, по словам Петрова, в среднем выделяется до 14 дней.

Петров отметил, что не являясь вирусологом, он долгое время занимался противовирусными лекарствами, на основании чего он рассуждает на данную тему.

Ранее сообщалось, что заболевшие данным вирусом выявлены в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших являются гражданами Китая.

31 декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, в Китае заражены коронавирусом почти 10 тысяч человек.

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