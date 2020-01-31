Экс-генпрокурор Украины Шокин заявил, что его отравили ртутью

Экс-генпрокурор Украины Виктор Шокин заявил, что его отравили ртутью пять месяцев назад. Об этом он рассказал ТНС.

По его словам, это произошло 10 сентября 2019 года, когда он был в Греции в командировке.

«У меня было две остановки сердца... Потом я провел восемь суток в реанимации, а потом меня перевели в палату. Я не мог ходить, учился там ходить заново», — заявил Шокин.

По словам Шокина, позднее на лечении в Вене было установлено, что он был отравлен ртутью.

В настоящее время свое состояние Шокин называет удовлетворительным.

Он пояснил, что уголовное дело расследуют правоохранительные органы Греции.

Ситуация вокруг компании Burisma оказалась в центре внимания после того как президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский поговорили по телефону. Согласно стенограмме, Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего деятельность Burisma Group и сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера.

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