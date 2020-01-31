В Англии нашли Кольцо Всевластия
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В графстве Северный Йоркшир в Великобритании полиция обнаружила Кольцо Всевластия. Об этом сообщается на странице полиции в Facebook.
Сотрудники полиции обратились к пользователям с просьбой помочь в поисках владельца кольца.
Уточняется, что оно было найдено вместе с вещами, украденными из дома в Йорке в феврале 2019 года.
Кольцо Всевластия фигурировало в книге «Властелин колец» английского писателя Джона Толкина.
Отмечается, что Йоркшир, где было найдено украшение, звучит почти как Шир, страна хоббитов из книги. Также, Йоркшир является родиной Шона Бина, сыгравшего Боромира в первом фильме трилогии «Братство кольца».
Несколько пользователей дали совет по поиску владельца украшения: нужно просто надеть кольцо — и тогда он сам вас обнаружит.