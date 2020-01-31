Россия начала эвакуацию граждан из китайского Уханя и Хубэй

Российский вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что российская сторона решила эвакуировать своих граждан из китайского Уханя и Хубей, цитирует «Интерфакс».

По ее словам, всех россиян вывезут из города и провинции Китая до 4 февраля.

Ранее она объявила, что впервые в стране был выявлено два случая заражения коронавирусом. Заболевшими оказались жители Китая.

31 декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, в Китае заражены коронавирусом более 9 тысяч человек.

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