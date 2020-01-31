Британия подтвердила два случая коронавируса нового типа

Два первых случая коронавируса подтверждены в Великобритании, сообщает Reuters со ссылкой на минздрав.

Вирусом нового типа заразились двое членов одной семьи. Их пробы на новый тип коронавируса 2019-nCoV оказались положительными.

Пациенты получают специализированную помощь и проходят процедуры инфекционного контроля для предотвращения дальнейшего распространения вируса.

31 декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, в Китае заражены коронавирусом более 9 тысяч человек.