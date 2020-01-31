Глава Керчи во второй раз подала в отставку

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Глава Керчи Мая Хужина снова подала в отставку, ее увольнение рассмотрят на внеочередной сессии горсовета 3 февраля, сообщает РИА «Новости».

Ранее она заявила, что передумала увольняться и отозвала свое заявление об отставке, сделанное накануне. Факт написание заявления Хужина объяснила «сиюминутной женской слабостью». Однако глава Крыма Сергей Аксенов назвал ее действия «ересью и самодурством».

Скандал разгорелся после того, как крымские чиновницы пришли к блокадницам, проживающим в Керчи, в шубах и подарили им по батону хлеба в годовщину полного снятия блокады Ленинграда. Власти Крыма резко раскритиковали это «поздравление». Однако позже пресс-секретарь городского совета Керчи заявила, что это был не обычный хлеб, а караимские пироги с мясом и картофелем.