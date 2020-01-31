Москвичам пообещали «морозище»

На следующей неделе, то есть уже в феврале, в российскую столицу придут заморозки, которые покажутся жителям «морозищем», по сравнению с январской погодой. Об этом ТАСС рассказал и. о. главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, уже со среды, 5 февраля, в Москве будет наблюдаться понижение температуры. Днем она будет составлять не менее -5°C, а ночью столбики термометра опустятся до -9°C.

«Оно [похолодание] обусловлено затоком холодного воздуха с Карского моря с Новой Земли», — добавил Вильфанд.

Он отметил, что температура на следующей неделе будет выше климатической нормы, но всего на 2°C - 4°C.

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