Число жертв взрыва на заводе в Орловской области увеличилось до пяти человек

Число погибших в результате взрыва газа на территории завода резиновых изделий в Мценске выросло до пяти человек. Об этом ТАСС рассказал советник губернатора по СМИ Сергей Лежнев.

По его данным, спасатели нашли под завалами тело женщины. Они достали его из-под обрушившихся конструкций.

Также, по последним данным, пострадали еще семь человек.

Ранее в ГУ МЧС по региону рассказали, что взрыв произошел в строящемся здании. Из-за ударной волны началось частичное разрушение здания.

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