Скворцова поручила создать штаб для предупреждения распространения коронавируса

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова поручила создать специальный штаб, который займется вопросам предупреждения распространения коронавируса на территории России, передает ТАСС.

Скворцова озвучила это требование на совещании, где также были показаны разработанные дорожные карты по диагностике вируса и методики лечения заболевания.

31 декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, в Китае на данный момент заражены коронавирусом более 9 тысяч человек.

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