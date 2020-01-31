Роскачество оценило вина в картонной упаковке

Роскачество проверило качество вина в картонных упаковках в России. О результатах рассказывается на сайте организации.

Отмечается, что вино в пакетах удобнее в использовании и не бьется. Его можно брать с собой на природу и в другие места. Также плюс вина в коробках — это его достаточно низкая цена, по сравнению с напитками в бутылке.

Однако чаще всего в российских магазинах в пакетах встречается не вино, а винный напиток из дешевого виноматериала.

«В пакетах сейчас продается псевдо-вино по очень низкой цене», — говорится в сообщении.

В связи с этим в организации констатировали, что, покупая вино в пакетах, велик риск приобрести некачественный продукт.

Для качественных вин используют сок, который идет из пресса «самотеком»,… а для самых дешевых – сок, который пресс буквально «выжимает» из виноградного жмыха», — поведал руководитель рабочей группы «Винного гида России» Роскачества Артур Саркисян.

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