Роскачество оценило вина в картонной упаковке
Роскачество проверило качество вина в картонных упаковках в России. О результатах рассказывается на сайте организации.
Отмечается, что вино в пакетах удобнее в использовании и не бьется. Его можно брать с собой на природу и в другие места. Также плюс вина в коробках — это его достаточно низкая цена, по сравнению с напитками в бутылке.
Однако чаще всего в российских магазинах в пакетах встречается не вино, а винный напиток из дешевого виноматериала.
«В пакетах сейчас продается псевдо-вино по очень низкой цене», — говорится в сообщении.
В связи с этим в организации констатировали, что, покупая вино в пакетах, велик риск приобрести некачественный продукт.
Для качественных вин используют сок, который идет из пресса «самотеком»,… а для самых дешевых – сок, который пресс буквально «выжимает» из виноградного жмыха», — поведал руководитель рабочей группы «Винного гида России» Роскачества Артур Саркисян.
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