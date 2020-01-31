В Москве в пятницу ожидается до +1°C

В Москве в пятницу, 31 января, ожидается облачность и небольшой снег. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха днем установится в диапазоне от -1°C до +1°C. Ожидаются небольшие осадки в виде снега, местами гололедица. Юго-восточный ветер скоростью 5-10 м/с.

Ночью температура опустится до -5°C — -3°C. Местами небольшие осадки в виде снега и гололедица. Ветер изменит направление на южное и юго-западное, скорость ветра сохранится.

Атмосферное давление днем составит 737 мм ртутного столба, ночью – 739 мм.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.