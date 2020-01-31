Госдеп США включил Китай в «красный» список из-за коронавируса

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Госдепартамент США включил Китай в «красный» список стран, от посещения которых предписано отказаться, из-за вспышки инфекции, вызванной новым типом коронавируса. Об этом сообщается на сайте Госдепа.

Гражданам Соединенных Штатов предписано отказаться от поездок на территорию Китая. Также Госдеп запросил отмену всех рабочих визитов американских политиков, чье присутствие в Китае не является необходимым.

Всем гражданам, планирующим посещение Китая, следует быть готовыми к введению ограничений на поездки без предварительного уведомления.

31 декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, в Китае на данный момент заражены коронавирусом более 9 тысяч тысяч человек. Известно о 213 случаев летального исхода.

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