Режим ЧС введен в Забайкалье на границе с Китаем из-за коронавируса

Режим чрезвычайной ситуации введен в поселке Забайкальск, расположенном на границе России и Китая, для противодействия распространению нового типа коронавируса. Об этом сообщается на официальном портале Забайкальского края.

В поселке Забайкальск находится крупный международный автомобильный пункт пропуска. Режим чрезвычайной ситуации введен на территории населенного пункта в качестве превентивной меры для усиленной мобилизации ответственных ведомств, отмечается в сообщении.

Также особые карантинные меры введены на всех территориях Забайкальского края, где находятся российско-китайские пункты пропуска.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился закрыть российскую границу на Дальнем Востоке в качестве меры по нераспространению коронавируса.

31 декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, в Китае на данный момент заражены коронавирусом более 9 тысяч тысяч человек. Известно о 213 случаев летального исхода.

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