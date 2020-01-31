Депздрав: китайские туристы из отеля в Москве не госпитализированы
По результатам медицинского осмотра туристов из Китая в московском отеле «Four Seasons» госпитализация не потребовалась, заявили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения со ссылкой на оперативный штаб по контролю и мониторингу за коронавирусом в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости».
Врачи скорой помощи осмотрели 14 человек, у одной туристки были обнаружены легкие признаки острой респираторной вирусной инфекции, заявили в пресс-службе. По данным депздрава, информация Telegram-канала Mash о высокой температуре у восьми туристов не соответствует действительности.
Все обследованные туристы находятся в удовлетворительном состоянии, госпитализация не потребовалась.
Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что группа из 14 туристов из Китая вызвала врачей в отель «Four Seasons» в связи с недомоганием. Сообщалось, что у восьми человек температура тела превышала 39°C.
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