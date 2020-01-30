Сестрам Хачатурян могут переквалифицировать убийство на самооборону

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Генеральная прокуратура приняла решение обязать СК России переквалифицировать обвинение в деле сестер Хачатурян с убийства на самооборону. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на адвоката одной из девушек Алексея Паршина.

По словам юриста, заместитель генерального прокурора РФ Виктор Гринь отказался одобрять обвинительное заключение.

«Следствие, признавая факты систематического насилия со стороны отца опасного для жизни и здоровья, не учло его влияние на формирование у сестер конечной цели посягательства», — пояснил данное решение прокуратуры Паршин.

Он добавил, что сестры Хачатурян ответили на противоправные посягательства отца, угрожавшего их жизням и здоровью.

Адвокат также отметил, что действия девушек нужно расценивать как самооборону, «что влечет за собой прекращение уголовного преследования».

Сестры Хачатурян обвиняются в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна. 28 июля 2018 года девушки были задержаны. 14 июня 2019 года следствие предъявило им обвинение в окончательной редакции — убийство.

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