В новом КоАп появится категория грубых административных нарушений

В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях будет присутствовать категория грубых административных правонарушений. Соответствующий документ выложили на портале проектов нормативных правовых актов.

Ожидается, что в данную категорию включат административные правонарушения экстремистской и коррупционной направленности, а также в сфере оборота наркотиков и психотропных веществ. Кроме того, туда могут внести административные правонарушения в сфере оборота оружия и противодействия отмыванию преступных доходов, изготовлению материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних и их обороту.

Также грубыми могут сделать административные правонарушения, посягающие на конкуренцию, а также совершаемые на транспорте, в области дорожного движения. Еще к такой ответственности могут быть привлечены люди, которые совершили такого рода правонарушения в состоянии опьянения.

«В иных случаях административные правонарушения могут быть признаны грубыми судом, если они выражаются в существенном (грубом) нарушении (неисполнении) правил и норм законодательства РФ», — говорится в тексте проекта.

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