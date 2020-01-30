Крымские чиновницы ушли в отставку после скандала с «батонами» для блокадников

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Глава горсовета Керчи Мая Хужина и ее заместитель Лариса Щербула решили уволиться после скандала с поздравлением блокадников, когда они подарили им по батону хлеба. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на депутата Госдумы Александра Хинштейна.

Отмечается, что они уже написали соответствующие заявления.

Как уточнил Хинштейн, Щербула и Хужина слагают с себя полномочия председателя горсовета и заместителя председателя горсовета.

До этого две крымские чиновницы пришли к блокадницам, проживающим в Керчи, в шубах и подарили им по батону хлеба в годовщину полного снятия блокады Ленинграда. Однако позже пресс-секретарь городского совета Керчи заявила, что это был не обычный хлеб, а караимские пироги с мясом и картофелем.

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