Путин поспорил с нижегородским чиновником о словах Остапа Бендера
Президент Владимир Путин и глава администрации города Саров Нижегородской области Алексей Голубев устроили между собой спор о цитате Остапа Бендера, героя романов Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой телёнок».
Дискуссия по этому поводу состоялась на заседании Совета по развитию местного самоуправления.
Отмечается, что чиновник во время мероприятия упомянул Бендера и одну из его знаменитый фраз.
«Шура, мы лишние на этом празднике жизни», — процитировал Голубев.
В ответ российский лидер ему возразил.
«Чужие, по-моему, чужие он говорил», — сказал Путин.
Чиновник в свою очередь заявил, что в этой цитате все-таки использовано слово «лишние».
«Ну, я проверю, — добавил Голубев.
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