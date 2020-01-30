Путин поспорил с нижегородским чиновником о словах Остапа Бендера

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Президент Владимир Путин и глава администрации города Саров Нижегородской области Алексей Голубев устроили между собой спор о цитате Остапа Бендера, героя романов Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой телёнок».

Дискуссия по этому поводу состоялась на заседании Совета по развитию местного самоуправления.

Отмечается, что чиновник во время мероприятия упомянул Бендера и одну из его знаменитый фраз.

«Шура, мы лишние на этом празднике жизни», — процитировал Голубев.

В ответ российский лидер ему возразил.

«Чужие, по-моему, чужие он говорил», — сказал Путин.

Чиновник в свою очередь заявил, что в этой цитате все-таки использовано слово «лишние».

«Ну, я проверю, — добавил Голубев.

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