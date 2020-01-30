Жителя Омска госпитализировали с подозрением на коронавирус
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В Омске в инфекционную больницу доставили женщину с подозрением на коронавирус, сообщает «Омск-онлайн».
Сообщается, что до этого она отдыхала в Китае.
«В данном случае все действия медиков соответствовали алгоритму действий при подозрении на коронавирус», — пояснила замминистра здравоохранения области Ольга Богданова.
Уточняется, что пациентка сейчас изолирована, у нее взяли анализы.
По последним данным, в Китае на данный момент заражены коронавирусом 7,7 тысяч человек. Также стало известно, что жертвами инфекции стали 170 заболевших. При этом 135 человек выздоровели.
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