Жителя Омска госпитализировали с подозрением на коронавирус

В Омске в инфекционную больницу доставили женщину с подозрением на коронавирус, сообщает «Омск-онлайн».

Сообщается, что до этого она отдыхала в Китае.

«В данном случае все действия медиков соответствовали алгоритму действий при подозрении на коронавирус», — пояснила замминистра здравоохранения области Ольга Богданова.

Уточняется, что пациентка сейчас изолирована, у нее взяли анализы.

По последним данным, в Китае на данный момент заражены коронавирусом 7,7 тысяч человек. Также стало известно, что жертвами инфекции стали 170 заболевших. При этом 135 человек выздоровели.

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