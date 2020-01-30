Путин сменил замглавы ФСО

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Кристина Богачева/«Газета.Ru»

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении с должности статс-секретаря - замдиректора ФСО Николая Кондратюка, сообщает РИА «Новости».

На данную должность назначен генерал Виктор Шлемин.

Кондратюк освобожден от должности и уволен с военной службы.

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